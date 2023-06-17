«Никто ее не победит»: отшельница Мореходова заявила, что Россия просуществует много веков

Россия будет существовать на протяжении многих веков. Таким мнением поделилась живущая на берегу озера Байкал отшельница Любовь Мореходова.
В рамках программы «Прямой эфир» она сообщила, что Россия преодолеет все невзгоды и будет существовать еще много веков. Те, кто сейчас выступают против, вскоре будут проситься войти в состав страны.
«Россия была и будет существовать еще много веков. Никто ее не победит», — заявила Мореходова.
Женщина родилась за полтора месяца до начала Великой Отечественной войны. Уже много лет она живет на озере Байкал, куда за советом к ней приезжают люди.