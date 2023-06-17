Госдолг США впервые в истории страны превысил 32 трлн долларов

Государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку в 32 трлн долларов, сообщили в минфине страны.
Предыдущий максимум составил 31,95 трлн долларов, и данный показатель был равен госдолгу правительств 13 крупнейших государств. В сравнении, российскую задолженность эта цифра превышает в 107 раз, а на втором месте по размеру госдолга находится Япония с показателем 9,59 трлн долларов.
По данным издания The Economist, госдолг США является угрозой для мировой экономики. Однако американский президент Джо Байден в целом позитивно оценивает ситуацию, отмечая, что в будущем у его страны еще много сложностей, которые необходимо решить.