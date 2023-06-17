Байден завершил речь на саммите по оружию словами «боже, храни королеву»

Американский лидер Джо Байден в очередной раз отметился странным поведением на публике. Это произошло на саммите, который состоялся по вопросам оружейной безопасности.
Согласно обнародованному в Сети видео, хозяин Белого дома сначала выступил с речью перед гостями мероприятия, затем призвал сфотографироваться, а после чего произнес слова, заставившие удивиться присутствующих.
«Ладно, боже, храни королеву», — сказал Байден.
Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки в последнее время часто попадает в неловкие ситуации. То Байден здоровается с невидимками, то пытается выйти в несуществующую дверь.