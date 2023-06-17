Депутат Шеремет призвал Байдена приехать в Крым на лечение

Нынешнему хозяину Белого дома Джозефу Байдену поступило предложение посетить Крым. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.
По словам политика, скорее всего, в Соединенных Штатах издеваются над 80-летним американским лидером. Официальная Москва начала переживать за хозяина Белого дома, объяснил Шеремет во время разговора с корреспондентом РИА Новости.
«Байден может приехать в Крым, чтобы подлечиться. Здесь чистый воздух, современное медицинское оборудование и одни из лучших врачей в России», — подчеркнул депутат.
Ранее обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist назвала президента США «машиной по производству ляпов» и угрозой нацбезопасности государства.