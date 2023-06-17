Старовойт сообщил о пяти «прилетах» в курском селе Сальное

Армия Украины обстреляла Хомутовский район Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram. По словам чиновника, после атаки в селе Сальное зафиксировано пять «прилетов».
В результате обстрела никто из жителей не пострадал, заявил Старовойт. По его словам, снарядами повреждены две хозяйственные постройки и пара жилых домов.
«В Хомутовском районе со стороны Украины обстреляно село Сальное, было пять прилетов», — написал губернатор.
Украинский обстрел привел к нарушениям в подаче электричества. Как заверил Старовойт, службы начнут работы по восстановлению «сразу, как позволит ситуация».