РИА Новости: Западу придется считаться с позицией России

Президент России Владимир Путин сделал предупреждение Западу на Петербургском международном экономическом форуме. В чем заключается главный посыл выступления главы государства, пишет РИА Новости.
Несмотря на то, что Владимир Путин не стал напрямую обращаться к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, последняя его фраза была адресована именно американскому лидеру, а также всем западным странам. По его словам, Россия будет делать то, что соответствует ее интересам. И миру «придется считаться» с этим.
В частности, президент указал на необходимость развивать и укреплять отечественную экономику. Хотя Путин не говорил напрямую о специальной операции, очевидно, что от ее исхода зависит будущее России.
«И тут президент более чем однозначно дал понять: не удастся сбить нас с нашего курса, не удастся нам помешать, нас не удастся победить. На Украине мы пойдем до конца, то есть до выполнения поставленных целей», — говорится в публикации.
При этом Запад совершенно не готов к такому развитию событий. Как только на Западе поймут, что ставки на победу Украины безнадежны, страны непременно отступят.