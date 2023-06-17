РИА Новости: Западу придется считаться с позицией России

Несмотря на то, что Владимир Путин не стал напрямую обращаться к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, последняя его фраза была адресована именно американскому лидеру, а также всем западным странам. По его словам, Россия будет делать то, что соответствует ее интересам. И миру «придется считаться» с этим.

