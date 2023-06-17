Шойгу посетил с проверкой танковый завод в Омской области

Помимо этого, глава Минобороны РФ обратил внимание начальства завода на строгую необходимость соблюдать сроки выполнения гособоронзаказа. Сергей Шойгу поставил перед предприятием задачу по выпуску еще большего числа танков и огнеметных систем, необходимых для нужд российских войск в зоне СВО.