Шойгу посетил с проверкой танковый завод в Омской области

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл на танковый завод в Омской области для проверки выполнения гособоронзаказа. Кадры визита главы оборонного ведомства публикует РИА Новости.
В ходе инспекции Шойгу подчеркнул необходимость повышения уровня защищенности экипажей и бронетехники, готовящихся к транзиту в зону спецоперации на Украине.
Помимо этого, глава Минобороны РФ обратил внимание начальства завода на строгую необходимость соблюдать сроки выполнения гособоронзаказа. Сергей Шойгу поставил перед предприятием задачу по выпуску еще большего числа танков и огнеметных систем, необходимых для нужд российских войск в зоне СВО.