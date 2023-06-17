Рогов: в Запорожье гремят взрывы с раннего утра

Начиная с 04:00 в подконтрольном Киеву Запорожье регулярно звучат взрывы. Всего было две серии детонации, заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
После первых взрывов начала звучать воздушная тревога. По словам Рогова, зафиксирована работа украинской ПВО.
«О жертвах и разрушениях, которыми традиционно сопровождается эта работа, пока не сообщается», — написал чиновник.
В то же время Рогов подтвердил факт нанесения ударов со стороны ВС РФ. Он подчеркнул, что целями российской армии стали объекты ВСУ и инфраструктура, использующаяся в военных целях.