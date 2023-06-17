Число жертв разрушения Каховской ГЭС достигло 19 человек

Подтвердилась гибель еще одного человека в результате разрушения Каховской ГЭС. Таким образом, общее число жертв катастрофы составило 19 человек, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Кроме того, продолжается процесс выплат гражданам, которые пострадали от последствий разрушения ГЭС. По словам чиновника, деньги получили уже более тысячи жителей.
«Число погибших выросло до 19. На 18:00 выплаты по 10 тысяч получили 1092 человека», — написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
Специалисты занимаются ликвидацией последствий разрушения Каховской ГЭС под обстрелами. По словам Алексеенко, ВСУ пытаются помешать восстановительным работам.