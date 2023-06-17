«Газпром» озвучил ожидаемый срок начала поставок топлива в Узбекистан

Помимо этого, Миллер встретился с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым и председателем правления QazaqGaz Санжаром Жаркешовым. Стороны подписали соглашение, необходимое для поставок российского газа через территорию республики. Они также обсудили сотрудничество в области переработки и транспортировки топлива.

