«Газпром» озвучил ожидаемый срок начала поставок топлива в Узбекистан

Российская компания «Газпром» рассчитывает начать поставки топлива в Узбекистан в IV квартале 2023 года. Об этом говорится в официальном заявлении холдинга.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым и министром энергетики страны Журабеком Мирзамахмудовым. Стороны подписали соответствующее соглашение на ПМЭФ-2023. Согласно документу, поставки газа будут идти через Казахстан.
Помимо этого, Миллер встретился с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым и председателем правления QazaqGaz Санжаром Жаркешовым. Стороны подписали соглашение, необходимое для поставок российского газа через территорию республики. Они также обсудили сотрудничество в области переработки и транспортировки топлива.