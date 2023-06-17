МО: российские военные сделали БТР-камикадзе для подрыва «опорника» ВСУ

По словам «Барнаула», примерно в 300 метрах от украинского «опорника» мехвод поставил машину на ручной газ, направил ее в сторону боевиков и спрыгнул. После того как бронетранспортер приблизился к позициям ВСУ, командир подорвал технику дистанционно.