МО: российские военные сделали БТР-камикадзе для подрыва «опорника» ВСУ

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ путем дистанционного подрыва трофейного бронетранспортера МТ-ЛБ. Соответствующее видео публикует Минобороны РФ.
Командир инженерного взвода с позывным «Барнаул» рассказал, что его подчиненным приказали начинить отбитый у боевиков БТР взрывчатыми веществами. После этого бойцы ВС РФ выдвинулись на позиции.
По словам «Барнаула», примерно в 300 метрах от украинского «опорника» мехвод поставил машину на ручной газ, направил ее в сторону боевиков и спрыгнул. После того как бронетранспортер приблизился к позициям ВСУ, командир подорвал технику дистанционно.
«Подрыв был очень серьезный,... взрывчатых веществ было достаточно много - около 3,5 тонны тротила, 5 авиабомб ФАБ-100, в результате этого, по данным радиоперехвата, противник понес значительные потери», — рассказал «Барнаул».
На кадрах показана трофейная боевая машина МТ-ЛБ. Таким образом, российские военные инженеры превратили технику в самоходный взрывчатый заряд и использовали ее по аналогии с дронами-камикадзе.