Авария унесла жизни мужчины и двух детей на трассе в Алтайском крае

Смертельное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае. Жертвами аварии стали мужчина и двое детей, об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.
По данным ведомства, 16 июня автомобиль Toyota Camry съехал с трассы на дороге Мартыново — Тогул — Залесово. В результате машина перевернулась. Всего в транспортном средстве находились четыре человека.
«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли мужчина и двое детей 14 и 9 лет», — добавили в прокуратуре.
Информации о состоянии четвертого пассажира автомобиля не поступало. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору организовать проверку данного ДТП для установления причин и обстоятельств произошедшего.