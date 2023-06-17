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Авария унесла жизни мужчины и двух детей на трассе в Алтайском крае

Происшествия
Авария унесла жизни мужчины и двух детей на трассе в Алтайском крае

Смертельное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае. Жертвами аварии стали мужчина и двое детей, об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

По данным ведомства, 16 июня автомобиль Toyota Camry съехал с трассы на дороге Мартыново — Тогул — Залесово. В результате машина перевернулась. Всего в транспортном средстве находились четыре человека.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли мужчина и двое детей 14 и 9 лет», — добавили в прокуратуре.

Информации о состоянии четвертого пассажира автомобиля не поступало. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору организовать проверку данного ДТП для установления причин и обстоятельств произошедшего.

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