Уклонисты от всеобщей мобилизации на Украине имеют шанс избежать отправки в зону боевых действий. Для этого, вместо сотрудничества с минобороны страны, придется заключать негласный договор с разведкой.
Источник РИА Новости в российских силовых ведомствах рассказал, что за взятку в 10 тысяч долларов можно избежать поездки на фронт. За эту сумму гражданин получает справку, в которой указано, что выезд за границу связан с работой на Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.
Таким образом, человек попадает в ловушку, становясь агентом спецслужбы. После этого он обязан выполнять любой приказ ведомства, а в случае отказа по возвращению на родину его будет ждать уголовное преследование.