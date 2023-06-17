РИА Новости узнало схему вербовки и обогащения ГУР Украины на собственных гражданах

Источник РИА Новости в российских силовых ведомствах рассказал, что за взятку в 10 тысяч долларов можно избежать поездки на фронт. За эту сумму гражданин получает справку, в которой указано, что выезд за границу связан с работой на Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.