Foreign Policy: Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе

Западные лидеры не станут приглашать Украину вступить в НАТО на саммите организации, который пройдет 11-12 июля. Об этом пишет обозреватель Foreign Policy Анчал Вохра.
По словам автора материала, Киеву даже не обозначат временные рамки. Одним из главных рисков, которых опасается Запад, это прямое столкновение НАТО с Россией.
«Foreign Policy стало известно, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в следующем месяце в Вильнюсе в Литве», — говорится в статье.
Журналист также добавила, что складывается впечатление, что страны Альянса по-прежнему предпочитают действовать крайне осторожно. При этом МИД Украины недавно заявлял, что страну не устроит никакое другое решение, кроме как приглашение в организацию.