Экс-постпред США Хантер призвал отказаться от обещания Буша о приеме Украины в НАТО

Западным странам следует отказаться от слов экс-президента США Джорджа Буша, который обещал Украине членство в НАТО. Об этом заявил бывший постпред Вашингтона при Альянсе Роберт Хантер в статье для Responsible Statecraft.
Политик отметил, что негативными последствиями чреват сам факт рассмотрения странами НАТО членства Киева в блоке. Хантер также допустил, при присутствии украинцев в Альянсе может вспыхнуть полномасштабный конфликт с Россией.
«США уже начиная на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле нужно начать отказываться от своего обещания принять Украину в военный блок или хотя бы явно тянуть резину на этот счет», — убежден экс-постпред Соединенных Штатов при НАТО.
Хантер отметил, что американской стороне также необходимо «без лишнего шума» приступить к обсуждениям «послевоенных устремлений Европы» в сфере безопасности.