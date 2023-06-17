Запуск Crew Dragon с российским космонавтом Борисовым запланировали на середину августа

Компания SpaceX планирует запустить корабль Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым в середине августа. Об этом говорится в заявлении NASA.
Сотрудник Роскосмоса Борисов выступит специалистом по смене экипажа орбитального комплекса. Компанию ему составят астронавты NASA Жасмин Могбели, Европейского космического агентства Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава. Уточняется, что запуск получит название «Выносливость» и состоится на мысе Канаверал.
В первой половине следующего года на корабле Crew Dragon также окажется другой российский космонавт Александр Гребенкин. Он войдет в экипаж восьмой миссии.