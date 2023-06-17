Мурашко сообщил об увеличении числа отравившихся паленым сидром

Число россиян, отравившихся суррогатным сидром, возросло до 106 человек. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с журналистами.
По словам главы Минздрава, среди более чем сотни пострадавших есть пятеро несовершеннолетних. В числе погибших также есть один ребенок, заявил Мурашко.
«Пострадали 106 человек. Погибли 36 человек, в том числе один ребенок», — сообщил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Лечение на стационарном уровне продолжают проходить 19 отравившихся, в том числе ребенок. По словам Мурашко, было проведено уже 48 телемедицинских консультаций с экспертами федеральных медучреждений.