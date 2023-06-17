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Мурашко сообщил об увеличении числа отравившихся паленым сидром

Происшествия
Мурашко сообщил об увеличении числа отравившихся паленым сидром

Число россиян, отравившихся суррогатным сидром, возросло до 106 человек. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с журналистами.

По словам главы Минздрава, среди более чем сотни пострадавших есть пятеро несовершеннолетних. В числе погибших также есть один ребенок, заявил Мурашко.

«Пострадали 106 человек. Погибли 36 человек, в том числе один ребенок», — сообщил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Лечение на стационарном уровне продолжают проходить 19 отравившихся, в том числе ребенок. По словам Мурашко, было проведено уже 48 телемедицинских консультаций с экспертами федеральных медучреждений.

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