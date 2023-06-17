Борис Джонсон нарушил кодекс поведения министров из-за возвращения в журналистику

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заранее не сообщил профильному регулятору, что выступит автором субботних колонок для газеты Daily Mail. Тем самым британский политик нарушил кодекс поведения министров, следует из заявления Совещательного комитета по назначениям в бизнесе.
Согласно сообщению, Джонсон проинформировал комитет о своем возвращении в журналистику всего за полчаса до того, как Daily Mail объявила, что экс-глава правительства подписал контракт с газетой. К слову, именно с журналистских работ и стартовала карьера британского политика.
«Тот факт, что запрос был получен за 30 минут до того, как стало известно о назначении, является явным нарушением», — следует из заявления.
Комитет адресовал экс-премьеру Великобритании обращение с призывом предоставить объяснения касательно произошедшей ситуации.