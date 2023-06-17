Mash: беспилотники ВСУ устроили налет на нефтепровод «Дружба» в Брянской области

Как пишет издание, первая тройка взрывов прогремела примерно в 00:30. Через четверть часа послышалось еще несколько взрывов. Согласно предварительным данным, в результате налета беспилотников никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.