Mash: беспилотники ВСУ устроили налет на нефтепровод «Дружба» в Брянской области

Украинские дроны попытались атаковать участок нефтепровода «Дружба» в окрестностях брянского города Новозыбков, пишет Telegram-канал «Mash». Заявляется, что все беспилотники были уничтожены огнем противовоздушной обороны.
Как пишет издание, первая тройка взрывов прогремела примерно в 00:30. Через четверть часа послышалось еще несколько взрывов. Согласно предварительным данным, в результате налета беспилотников никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.
Официального подтверждения атаки украинских БПЛА по «Дружбе» пока не приводилось. Брянские власти в лице губернатора Александра Богомаза еще не выступали с заявлениями по этому поводу.