Президент России Владимир Путин не позволил Западу ослабить страну санкциями и использовал рестрикции на благо экономики. Об этом говорится в материале Focus.
Обозреватель Габор Штейнгарт обратил внимание, что в условиях санкционного давления Россия «полна жизни». Москва лишились партнеров на Западе. Однако вместо этого она обрела «много новых клиентов в других регионах мира».
«Отделение от Запада, о котором американцы говорят в отношении Китая, Россия в час испытаний организовала себе сама», — добавил Штейнгарт.
Соединенные Штаты вместе с союзниками недооценили стойкость российской экономики. По словам обозревателя, им не удалось превратить Москву в изгоя на международной арене. Благодаря умелой тактике Путин продемонстрировал всему миру, что можно выйти из сферы влияния США и «не погибнуть».