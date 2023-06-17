Focus: Путину удалось использовать санкции для укрепления российской экономики

Соединенные Штаты вместе с союзниками недооценили стойкость российской экономики. По словам обозревателя, им не удалось превратить Москву в изгоя на международной арене. Благодаря умелой тактике Путин продемонстрировал всему миру, что можно выйти из сферы влияния США и «не погибнуть».

