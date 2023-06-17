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Focus: Путину удалось использовать санкции для укрепления российской экономики

Политика
Focus: Путину удалось использовать санкции для укрепления российской экономики

Президент России Владимир Путин не позволил Западу ослабить страну санкциями и использовал рестрикции на благо экономики. Об этом говорится в материале Focus.

Обозреватель Габор Штейнгарт обратил внимание, что в условиях санкционного давления Россия «полна жизни». Москва лишились партнеров на Западе. Однако вместо этого она обрела «много новых клиентов в других регионах мира».

«Отделение от Запада, о котором американцы говорят в отношении Китая, Россия в час испытаний организовала себе сама», — добавил Штейнгарт.

Соединенные Штаты вместе с союзниками недооценили стойкость российской экономики. По словам обозревателя, им не удалось превратить Москву в изгоя на международной арене. Благодаря умелой тактике Путин продемонстрировал всему миру, что можно выйти из сферы влияния США и «не погибнуть».

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