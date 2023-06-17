Послы Антонов и Трейси провели рабочую встречу в Вашингтоне

Встреча российского посла в США Анатолия Антонова и главы американской дипмиссии в Москве Линн Трейси прошла в Вашингтоне. Об этом по итогам контактов сообщила пресс-служба посольства России.
Дипломаты встретились в американской столице в пятницу для обсуждения «актуальных вопросов двусторонней повестки дня». Иных подробностей переговоров Антонова и Трейси российская дипмиссия не озвучила.
«16 июня в Вашингтоне состоялась встреча посла России в США Антонова и посла США в России Трейси», — заявили в посольстве РФ в Соединенных Штатах.
На днях Антонов заявил, что США не заинтересованы в переговорных решениях по Украине. По словам российского посла, в Вашингтоне требуют от украинцев добиться результатов на полях сражений.