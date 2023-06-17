Самолет сопровождения президента ЮАР задержан в Варшаве из-за обнаружения опасных веществ

Воздушное судно с сопровождением президента ЮАР Сирила Рамафосу заблокировали в аэропорту Варшавы. Польские власти утверждают, что на борту находились опасные вещества, сообщает портал News 24.
Случившееся уже прокомментировали в МИД ЮАР. По словам представителя дипмиссии, ситуация произошла из-за ошибки польской стороны.
Кроме опасных веществ, на ввоз которых у представителей службы безопасности не было разрешения, в самолете присутствовали люди, о прибытии которых Варшава не была уведомлена. Что именно за вещества находились на борту — не уточняется.