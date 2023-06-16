Bloomberg: Столтенберг может остаться на посту генсека НАТО

Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может сохранить свои полномочия еще на год. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Телеканал NRK ранее сообщал, что президент США Джо Байден лично попросил Столтенберга остаться во главе НАТО еще на год. При этом издание отмечает, что избрать другого генсека не позволили противоречия между членами Альянса.
«США и другим союзникам стало ясно, что нет согласия по поводу того, кто должен быть следующим генеральным секретарем», — говорится в статье.
Полномочия Столтенберга истекли 1 октября 2022 года. Но на очередном саммите было принято решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023-го.