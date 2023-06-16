ЦПВС сообщил о провокациях со стороны военных США в сирийской Ракке

Подразделения ВС США устроили провокацию в районе населенных пунктов Эль-Тервазия и Квара в провинции Ракка. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.