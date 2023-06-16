ЦПВС сообщил о провокациях со стороны военных США в сирийской Ракке

Подразделения ВС США устроили провокацию в районе населенных пунктов Эль-Тервазия и Квара в провинции Ракка. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Российская сторона заметила движение двух автомобильных колонн, принадлежащих возглавляемой США международной коалиции. Они ехали по недеконфликтованным маршрутам в районах двух вышеуказанных населенных пунктов.
По словам Гуринова, Россия заявила протест в адрес коалиции. Замглавы ЦПВС добавил, что США нарушают правила деконфликтации, подвергая угрозе хрупкий баланс сил в регионе.