После неудавшейся иранской ядерной сделки 2015 года, США пытаются вновь восстановить некоторые ограничения в отношении Ирана, чтобы удержать страну от получения ядерного оружия, которое могло бы угрожать Израилю и спровоцировать региональную гонку вооружений, передает телеканал France 24.
Ядерная сделка, от которой в 2018 году отказался бывший президент США Дональд Трамп, ограничивала развитие Ирана в части ядерного оружия. После срыва переговоров официальные лица США и Европы ищут иные способы регулирования иранского ядерного вопроса. При этом американское правительство опровергает сообщения о стремлении заключить промежуточную сделку.
Председатель Госдепартамента Мэтт Миллер также отрицает наличие какой-либо сделки с Ираном. Однако по его словам, Вашингтон хочет, чтобы Тегеран ослабил свою ядерную программу и прекратил поддерживать региональных прокси-группировки, а также якобы помогать России в военном конфликте с Украиной.
«Мы продолжаем использовать дипломатические обязательства для достижения всех этих целей», — добавил Мэтт Миллер.
К примеру, в Омане состоялось несколько раундов переговоров между представителем Совета национальной безопасности США Бреттом Макгерком и главным переговорщиком Ирана по ядерной программе Али Багери Кани. Помимо этого специальный посланник США по Ирану Роб Мэлли встретился с послом Ирана в ООН.
Иранский чиновник, пожелавший остаться анонимным, в беседе с France 24 не обозначил характер встреч, которые проводились США и Ираном по данному вопросу:
«Называйте это как хотите, будь то временная сделка, промежуточное соглашение или взаимопонимание — обе стороны хотят предотвратить дальнейшую эскалацию. В первую очередь, это касается обмена заключенными и разблокирования части замороженных активов Ирана».
По словам официального представителя Ирана, дальнейшие шаги могут включать отмену санкций США в отношении экспорта нефти в обмен на прекращение обогащения урана и расширение сотрудничества Ирана с ядерным надзорным органом ООН.
Представитель Соединенных Штатов отметил, что ключевая цель Вашингтона — не допустить ухудшения ядерной ситуации и избежать потенциального столкновения между Израилем и Ираном.
Ранее эксперт по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов сделал вывод, что Россия и Иран демонстрируют эффективную политику, направленную на ограничение американского влияния во всем мире.