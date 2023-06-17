France 24: США стремятся наладить отношения с Ираном из-за ядерного оружия

Председатель Госдепартамента Мэтт Миллер также отрицает наличие какой-либо сделки с Ираном. Однако по его словам, Вашингтон хочет, чтобы Тегеран ослабил свою ядерную программу и прекратил поддерживать региональных прокси-группировки, а также якобы помогать России в военном конфликте с Украиной.