Украинская армия попыталась форсировать линию Запорожского фронта на Васильевском и Ореховском направлениях, но потерпела неудачу. Об этом РИА Новости рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам. противник понес тяжелые потери в живой силе и отступил. Кроме того, продолжительные бои шли на Времевском выступе, который находится на востоке Запорожского фронта.
«Противник предпринял сегодня атаки на Васильевском и Ореховском направлениях. Но их атаки захлебнулись», — заявил Рогов.
Анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Оно распространилось на несколько направлений, включая Запорожское и Южно-Донецкое.