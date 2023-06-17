Зеленский счел «нелогичной» поездку африканских лидеров в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский не нашел логики в визите лидеров стран Африки в Россию на переговоры 17 июня. Слова главы Украины приводит американское агентство Reuters.
В пятницу в Киев прибыла миссия стран Африки по поиску путей разрешения конфликта на Украине. В нее, в частности, входят президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР.
«Это их решение, и насколько оно логично, непонятно. Но они лидеры свободных государств, поэтому это их выбор», — сказал Владимир Зеленский.
В пятницу африканские лидеры покинули столицу Украины и отправились в Польшу. Оттуда миссия вылетит в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным.