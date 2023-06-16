«Роснефть» и CNPC начали оплачивать поставки топлива нацвалютой

Российская «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) перешли к оплате поставок топлива в национальных валютах. Об этом говорится в заявлении отечественной компании.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин встретился с председателем совета директоров CNPC Дай Хоулянем на полях Петербургского международного экономического форума. Они обсудили главные направления сотрудничества компаний.
«Одним из ключевых направлений сотрудничества являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 миллионов тонн в год», — следует из сообщения.
Представители «Роснефти» и CNPC во время беседы затронули перспективы реализации совместных добычных проектов. Помимо этого, стороны обсудили взаимодействие в технологической сфере.