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«Роснефть» и CNPC начали оплачивать поставки топлива нацвалютой

Экономика
«Роснефть» и CNPC начали оплачивать поставки топлива нацвалютой

Российская «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) перешли к оплате поставок топлива в национальных валютах. Об этом говорится в заявлении отечественной компании.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин встретился с председателем совета директоров CNPC Дай Хоулянем на полях Петербургского международного экономического форума. Они обсудили главные направления сотрудничества компаний.

«Одним из ключевых направлений сотрудничества являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 миллионов тонн в год», — следует из сообщения.

Представители «Роснефти» и CNPC во время беседы затронули перспективы реализации совместных добычных проектов. Помимо этого, стороны обсудили взаимодействие в технологической сфере.

#роснефть #CNPC #ПМЭФ-2023