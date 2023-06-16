Вторая ракетка России Кудерметова стала полуфиналисткой турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала полуфиналисткой турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе.
Россиянка Вероника Кудерметова обыграла 202-ю ракетку мира Селин Наэф из Швейцарии в матче 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе. Встреча продолжалась 1 час 15 минут и закончилась со счетом 6:3, 6:2. За два сета россиянке удалось четырежды подать навылет и реализовать четыре брейк-пойнта из восьми.
Соперницей Кудерметовой по полуфиналу станет Виктория Грунчакова из Словакии. Действующей победительницей турнира в Хертогенбосхе является россиянка Екатерина Александрова.