Вторая ракетка России Кудерметова стала полуфиналисткой турнира в Хертогенбосхе

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла 202-ю ракетку мира Селин Наэф из Швейцарии в матче 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе. Встреча продолжалась 1 час 15 минут и закончилась со счетом 6:3, 6:2. За два сета россиянке удалось четырежды подать навылет и реализовать четыре брейк-пойнта из восьми.