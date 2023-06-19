«Вернуть Америку!» В США растет популярность ультраправых группировок

В субботу 17 июня, после марша американской ультраправой организации «Патриотический фронт» в Сети завирусилось видео с фотографом и писателем Джо Флудом, который противостоял толпе националистов в масках. Этот случай начали активно обсуждать в интернете, после чего он привлек к деятельности группировки внимание СМИ.
На видео Флуд насмехался над небрежностью протестующих, внешним видом, а также называл их «фашистами», когда один из митингующих произносил речь.
В соцсети Twitter (заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры) Флуда поддержали и похвалили за то, что он высказался «от имени многих американцев» и единолично выступил против «Патриотического фронта».
Объединение правых
«Патриотическим фронтом» называют группу американских националистов, стремящихся создать «белое этногосударство». Маршируя по США под барабаны и выкрикивая лозунги в стиле: «Вернуть Америку!», эта группировка стала привлекать больше внимания социологов и журналистов.
«Патриотический фронт» образовался в 2017 году, отсоединившись от белой националистической группировки «Авангард Америки» после того, как на демонстрации «Объединим правых» в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, один из участников убил женщину.
Возглавляемое Томасом Руссо ультраправое движение «Патриотический фронт» первоначально сосредотачивалось на подпольной пропаганде: разбрасывании расистской литературы по окрестностям и расклеивании стикеров в общественных местах.
«Если бы вы спросили меня о "Патриотическом фронте" в 2017 или 2018 году, я бы сказал, что они ищут внимания. Они расклеивают какие-то стикеры и размещают несколько баннеров тут и там, и все это просто для того, чтобы попасть в новости. Но теперь дело зашло далеко за рамки этого», — рассказал Стивен Пигготт, исследователь, который занимается националистическими, военизированными и антидемократическими группами.
Влияние и мощь группировки с каждым годом росли, отмечают эксперты. Согласно данным Южного центра по борьбе с бедностью, «Патриотический фронт» был ответственен за подавляющее большинство «пропаганды ненависти» в США в период с 2019 по 2021 годы.
За последние пару лет группа начала чаще появляться на людях. Специалисты, анализирующие деятельность подобных активистов, утверждают, что в 2023 году «Патриотический фронт» все больше склоняется к публичным демонстрациям и насилию.
«Я думаю, что группа превращается из организации, основанной исключительно на пропаганде, в гораздо более жестокую организацию. <...> Они склоняются к гораздо большему насилию, к более личным прямым действиям, а не к расклеиванию стикеров под покровом ночи», — добавляет Пигготт.
«Превосходство белой расы»
Насилие «Патриотического фронта» сейчас отмечается по всей территории США. Пропаганда «превосходства белой расы» в США за последние годы увеличилась на 38%, что является самым высоким показателем, когда-либо зарегистрированным специализированными организациями.
В мае президент США Джозеф Байден назвал такую тенденцию «самой опасной террористической угрозой» для страны. В 2022 году в Соединенных Штатах участились антисемитские инциденты; за последние два года увеличилось число преступлений на почве ненависти среди американцев азиатского происхождения, а недавний отчет ФБР показал, что преступления на почве ненависти в целом выросли почти на 12% с 2020 по 2021 год.
В июне прошлого года в Кер-д'Ален, штат Айдахо, полиция арестовала 31 члена группы после того, как их нашли в кузове арендованного грузовика вместе со снаряжением для борьбы со стихийными бедствиями. Мужчинам, которые, по словам очевидца, «выглядели как маленькая армия», были предъявлены обвинения в заговоре с целью организации беспорядков.
В мае этого года более сотни членов группировки прошли маршем по Национальной аллее в Вашингтоне в одинаковых костюмах из бежевых и коричневых брюк и синих рубашек-поло с националистическими нашивками на рукавах. В руках члены «Фронта» несли щиты, похожие на атрибут супергероя из комиксов Капитан Америки, а лица были обмотаны плотной белой тканью.
Развитие национализма в мире
В последние годы по всему миру наблюдается рост белого национализма и ультраправой идеологии. В Германии ультраправая политическая партия «Альтернатива для Германии» набрала популярность в ходе недавних опросов общественного мнения, в то время как в прошлом году председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, чья праворадикальная партия «Братья Италии» имеет неофашистские корни, была избрана премьер-министром.
Однако в США существует дополнительная угроза. По статистике, 4 из 10 взрослых американцев живут в семьях, где есть огнестрельное оружие, и массовые расстрелы — обычное дело для страны.
«"Патриотический фронт" беспокоит меня гораздо больше, чем другие группы, из-за масштабов общественной активности, которой они занимаются. И я обеспокоен высокой концентрацией оружия, которое у нас есть, и этим противоречивым движением, которое, кажется, с каждым днем становится все более враждебным и агрессивно настроенным», — сказал Джефф Тишхаузер, старший аналитик Южного центра по борьбе с бедностью.
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