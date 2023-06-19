«Вернуть Америку!» В США растет популярность ультраправых группировок

В мае президент США Джозеф Байден назвал такую тенденцию «самой опасной террористической угрозой» для страны. В 2022 году в Соединенных Штатах участились антисемитские инциденты; за последние два года увеличилось число преступлений на почве ненависти среди американцев азиатского происхождения, а недавний отчет ФБР показал, что преступления на почве ненависти в целом выросли почти на 12% с 2020 по 2021 год.