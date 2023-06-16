«Это две реалии»: Пригожин сравнил происходящее на ПМЭФ-2023 с ситуацией на фронте

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сравнил происходящее на Петербургском международном экономическом форуме с ситуацией в зоне спецоперации и отметил, что это две диаметрально противоположные реалии.
Участники ПМЭФ-2023 назвали Пригожина трендсеттером года. Глава «оркестра» отказался от подобной оценки и пояснил свою точку зрения.
«Я думаю, что современные тренды диктует русский солдат и русский народ, которые приняли решение о том, что они не хотят лжи, не хотят обмана и не хотят двойных стандартов», — приводит слова бизнесмена пресс-служба «Конкорда».
Пригожин сообщил, что проведение ПМЭФ нынешним летом резко контрастирует с актуальными событиями зоне СВО, один из приятелей предпринимателя поделился коллажами на эту тему.
«Это две реалии. То, что сегодня происходит на петербургском форуме — это называется пир во время чумы. И к экономике это не имеет отношения, это имеет отношение к светскому образу жизни», — подчеркнул глава «оркестра».
Пафосных зарубежных тусовок очень не хватает определенным представителям российских элит, резюмировал Пригожин.