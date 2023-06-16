Правозащитник Мельников обратился к послу Испании из-за невыдачи виз российским борцам для участия в чемпионате Европы

Ранее сообщалось, что Испания не выдала визы российскими спортсменам для участия в соревнованиях. Мельников обращает внимание, что Олимпийская хартия содержит положения, запрещающие дискриминацию спортсменов по расовому, языковому, религиозному характеру, а также по признаку цвета кожи, пола, наличия иного мнения, национального или социального происхождения.