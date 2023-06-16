Правозащитник Мельников обратился к послу Испании из-за невыдачи виз российским борцам для участия в чемпионате Европы

Директор Фонда защиты прав спортсменов Иван Мельников направил письмо послу Испании в Москве Маркосу Гомесу Мартинесу с просьбой восстановить права членов молодежной сборной России по борьбе на участие в чемпионате Европы. Текст обращения публикует ФАН.
Ранее сообщалось, что Испания не выдала визы российскими спортсменам для участия в соревнованиях. Мельников обращает внимание, что Олимпийская хартия содержит положения, запрещающие дискриминацию спортсменов по расовому, языковому, религиозному характеру, а также по признаку цвета кожи, пола, наличия иного мнения, национального или социального происхождения.
«Решение о недопуске спортсменов из России прямым образом нарушает важнейшую международную конвенцию ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD), принятую генеральной ассамблеей 21 декабря 1965 года и Олимпийскую хартию», — пишет Мельников в своем обращении.
Правозащитник призывает испанские власти пересмотреть свое решение о невыдаче виз российским спортсменам, иначе действия Мадрида можно будет рассматривать, как дискриминацию граждан РФ по национальному признаку и месту их рождения.