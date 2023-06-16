Захарова сочла выступление Украины в МС ООН «показательным балаганом»

Выступление Киева на слушании по делу «Украина против России» в Международном суде (МС) ООН на самом деле оказалось «показательным балаганом». Такой вывод сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в Гааге украинские представители и их американские адвокаты привели небезызвестный «набор русофобских измышлений». Они обвинили Москву в попытках разрушить «идентичность» Украины некими «террористическими методами».
«Нечасто в гаагском Дворце мира увидишь показательный балаган», — съязвила Захарова.
Ранее стало известно, что Киев основывался на фейках из Сети в иске против Москвы в МС ООН. На это РИА Новости указала заместитель российского постпреда при всемирной организации Мария Заболоцкая. Она исключила наличие реальных доказательств с украинской стороны.