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Захарова сочла выступление Украины в МС ООН «показательным балаганом»

Политика
Захарова сочла выступление Украины в МС ООН «показательным балаганом»

Выступление Киева на слушании по делу «Украина против России» в Международном суде (МС) ООН на самом деле оказалось «показательным балаганом». Такой вывод сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в Гааге украинские представители и их американские адвокаты привели небезызвестный «набор русофобских измышлений». Они обвинили Москву в попытках разрушить «идентичность» Украины некими «террористическими методами».

«Нечасто в гаагском Дворце мира увидишь показательный балаган», — съязвила Захарова.

Ранее стало известно, что Киев основывался на фейках из Сети в иске против Москвы в МС ООН. На это РИА Новости указала заместитель российского постпреда при всемирной организации Мария Заболоцкая. Она исключила наличие реальных доказательств с украинской стороны.

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