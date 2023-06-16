Захарова сочла выступление Украины в МС ООН «показательным балаганом»

Ранее стало известно, что Киев основывался на фейках из Сети в иске против Москвы в МС ООН. На это РИА Новости указала заместитель российского постпреда при всемирной организации Мария Заболоцкая. Она исключила наличие реальных доказательств с украинской стороны.