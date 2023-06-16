Юбилейный пользователь ЯRUS из Мурманской области поделилась историей знакомства с соцсетью

Одной из возможностей ЯRUS является получение дохода со своих публикаций в соцсети. Об этом рассказали пользователь из Мурманской области Алина.
Семнадцатилетняя девушка стала юбилейным юзером отечественной площадки. В беседе с журналистами Федерального агентства новостей Алина поделилась историей знакомства с ЯRUS.
«О приложении ЯRUS мне рассказала сестра: я скачала, зарегистрировалась и сейчас провожу здесь много времени. Тут огромное количество интересных ребят-блогеров, за которыми я наблюдаю. А еще меня привлекло то, что в ЯRUS есть крутая возможность получать доход со своего творчества: так как я увлекаюсь маникюром, то решила в дальнейшем публиковать контент и развивать блог в этом направлении», — говорится в комментарии девушки.
Сейчас отечественной соцсетью пользуются больше 12 миллионов россиян. За уникальный контент юзеры получают оплату внутренней валютой. Они могут вывести монеты в любой удобный для них момент. Как рассказали разработчики соцсети, ежемесячно количество пользователей увеличивается примерно на 10%.