Юбилейный пользователь ЯRUS из Мурманской области поделилась историей знакомства с соцсетью

Сейчас отечественной соцсетью пользуются больше 12 миллионов россиян. За уникальный контент юзеры получают оплату внутренней валютой. Они могут вывести монеты в любой удобный для них момент. Как рассказали разработчики соцсети, ежемесячно количество пользователей увеличивается примерно на 10%.