Reuters: страны НАТО не смогли утвердить новые планы по обороне

Главы министерств обороны стран НАТО не смогли согласовать новые планы по обороне, первые после окончания холодной войны. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Хотя региональные планы не были официально одобрены сегодня, мы ожидаем, что эти планы станут частью серии результатов вильнюсского саммита в июле», — говорится в статье.
Журналисты отметили, что причиной, из-за которой утверждение планов было перенесено, стала Турция. По их словам, это связано с содержащимися в документе географическими формулировками, в том числе касающиеся Кипра.
Ранее стало известно, что Североатлантический альянс завершает разработку стратегии по реорганизации из-за «угроз» со стороны России. Она якобы является крупнейшей после холодной войны.