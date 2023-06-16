Владимир Путин подтвердил наращивание добычи нефти и газа в России

Увеличение уровня добычи различных видов энергетических ресурсов, а также «приличный» объем их экспорта констатировал президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, переход с европейского на другие рынки сбыта сказывается на доходах бюджета, но в то же время заставляет отечественные компании действовать более энергично, искать новую логистику и партнеров.
Ранее Путин указал на деструктивность любых нерыночных ограничениях в мировой торговле. Они наносят вред для тех, на кого накладываются рестрикции, и негативно отражаются на самих инициаторах.