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МИД России выразил Австралии протест из-за решения расторгнуть договор по аренде участка

Политика
МИД России выразил Австралии протест из-за решения расторгнуть договор по аренде участка

Власти Австралии приняли политизированное и недружественное решение в отношении России. Об этом заявили в МИД РФ.

Посла Австралии Грейма Михана вызвали во внешнеполитическое ведомство России из-за решения Канберры расторгнуть договор по аренде участка. На территории возводится новый комплекс диппредставительства РФ, уточнили в сообщении.

«Российская сторона намерена задействовать все необходимые механизмы для защиты своих интересов, включая возможные ответные меры», — рассказали в МИД.

Ранее стало известно, что в США хотят принять законопроект о конфискации российских активов. Документ дает американскому президенту право на изъятие денег и передачу их другим странам.

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