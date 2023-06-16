МИД России выразил Австралии протест из-за решения расторгнуть договор по аренде участка

Власти Австралии приняли политизированное и недружественное решение в отношении России. Об этом заявили в МИД РФ.
Посла Австралии Грейма Михана вызвали во внешнеполитическое ведомство России из-за решения Канберры расторгнуть договор по аренде участка. На территории возводится новый комплекс диппредставительства РФ, уточнили в сообщении.
«Российская сторона намерена задействовать все необходимые механизмы для защиты своих интересов, включая возможные ответные меры», — рассказали в МИД.
Ранее стало известно, что в США хотят принять законопроект о конфискации российских активов. Документ дает американскому президенту право на изъятие денег и передачу их другим странам.