Несколько пляжей в Татарстане признаны опасными для купания

Некоторые из привычных для граждан мест для купания специалисты в ходе обследования признали слишком загрязненными. У других зафиксированы неблагоприятные микробиологические показатели. Пляж в Лаишево кроме того не соответствует нормативам по санитарно-химическим показателям. По состоянию на начало лета в Республике Татарстан открыто для купания 26 пляжей. Однако, например, жители Казани жалуются на неготовность к купальному сезону пляжа «Нижнее Заречье», который тоже входит в список открытых пляжей.