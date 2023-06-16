Несколько пляжей в Татарстане признаны опасными для купания

Пять пляжей Татарстана признали несоответствующими гигиеническим требованиям. Это пляжи Нурлата, Мамадыша, Лаишево, Лениногорске и Камско-Устьинского района.
Управление Роспотребнадзора по республике не рекомендует купаться на перечисленных пляжах, передает сетевое издание «Реальное время». В администрации районов направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.
Некоторые из привычных для граждан мест для купания специалисты в ходе обследования признали слишком загрязненными. У других зафиксированы неблагоприятные микробиологические показатели. Пляж в Лаишево кроме того не соответствует нормативам по санитарно-химическим показателям. По состоянию на начало лета в Республике Татарстан открыто для купания 26 пляжей. Однако, например, жители Казани жалуются на неготовность к купальному сезону пляжа «Нижнее Заречье», который тоже входит в список открытых пляжей.