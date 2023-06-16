Штаб Прилепина и центр «Традиция» объявили конкурс по созданию женской военной формы

Всероссийский конкурс по разработке дизайна женской военной формы был объявлен по инициативе культурного центра «Традиция» и Штаба писателя Захарова Прилепина.
В России существует большое количество героинь, которые самоотверженно идут на фронт для защиты своей родины. Однако для таких девушек не предусмотрена специальная функциональная военная форма. Общество должно объединить усилия на фоне проведения спецоперации и сделать все возможное на благо страны.
В конкурсе могут принять участие все желающие, включая дизайнеров, технологов и художников по костюмам. Им необходимо будет показать свое видение достойной военной формы для женщин. Проект должен состоять из эскиза и текстового описания, которое будет подтверждать преимущества этой модели.
Заявки для участия в конкурсе можно отправить по адресу: contact@centertradition.ru.