Штаб Прилепина и центр «Традиция» объявили конкурс по созданию женской военной формы

В России существует большое количество героинь, которые самоотверженно идут на фронт для защиты своей родины. Однако для таких девушек не предусмотрена специальная функциональная военная форма. Общество должно объединить усилия на фоне проведения спецоперации и сделать все возможное на благо страны.