Эколог Курбатова: катастрофа Каховской ГЭС повлекла за собой «триадный эффект»

Как заявил Ляшко, вся акватория ниже Каховской дамбы, а также украинское побережье Черного моря сегодня непригодны для купания. Кроме того, там полностью запрещен вылов рыбы, эту воду нельзя пить и поить ею скот. Ляшко уточнил, что число микробов, находящихся в реке, превышает допустимые значения по некоторым показателям почти в 30 тысяч раз.