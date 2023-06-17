Эколог Курбатова: катастрофа Каховской ГЭС повлекла за собой «триадный эффект»

Как заявил 16 июня министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, вода в Днепре после разрушения Каховской ГЭС загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы. Ученый и эколог Анна Курбатова считает, что в зоне экологического бедствия необходимо вести постоянный мониторинг состояния воды и окружающей природы.
Как заявил Ляшко, вся акватория ниже Каховской дамбы, а также украинское побережье Черного моря сегодня непригодны для купания. Кроме того, там полностью запрещен вылов рыбы, эту воду нельзя пить и поить ею скот. Ляшко уточнил, что число микробов, находящихся в реке, превышает допустимые значения по некоторым показателям почти в 30 тысяч раз.
«На экстренный режим дезинфекции перешли все очистные сооружения. Также существенно усилен мониторинг качества воды в водопроводных сетях. Все эти действия необходимы, чтобы не допустить вспышки инфекционных заболеваний» — добавил Ляшко.
Как сообщила «Политике Сегодня» ведущий сотрудник экологического факультета РУДН Анна Курбатова, после инцидента экосистема Днепра будет восстанавливаться довольно долго.
«Эта катастрофа повлекла за собой "триадный эффект" — это не только экологическое бедствие, но и экономическое, а также огромная потеря рабочих мест в регионе. То есть, это еще и социальная катастрофа, — сообщила Курбатова. — Если бы сейчас не было всей этой жути с боевыми действиями, то нужно было бы организовать мониторинговые онлайн-наблюдения за загрязнением Днепра. Это физико-химические, органолептические показатели — мутность воды и ее запах. Также при оценке ущерба надо смотреть и гидрологические показатели — скорость течения, извилистость нового русла, глубину и т.д. Кроме этого, нужно замерить микробиологические параметры".
Эксперт-эколог напомнила: по данным СМИ, из-за прорыва дамбы было размыто очень много скотомогильников, кладбищ и прочих объектов, содержимое которых никогда не должно попадать в реки. Что касается питьевой воды, то в зоне бедствия должны быть резко ужесточены входные параметры очистки воды, считает она.
«Все зависит от того, какие именно загрязнители попали в Днепр. Если там слишком много органических компонентов, то нужно их собрать и осадить, чтобы они ни в коем случае не попали в воду, предназначенную для людей. Если вода будет дезинфицироваться хлором, то, чем меньше там будет органической составляющей, тем меньше вероятность возникновения опасных соединений. В идеале, нужно минимизировать опасность попадания канцерогенов в воду из Днепра, которую будут подавать в водопроводы. Нужен жесточайший контроль всех входных и выходных параметров водоподготовки. В любом случае, качество питьевой воды в населенных пунктах ниже Каховской ГЭС сейчас полностью на совести инженеров станций водопотребления» — указала эколог.
Конечно, отметила Анна Курбатова, давать какие-то рекомендации в такой катастрофической ситуации очень тяжело.
«Пострадала целая природная экосистема. Но в условиях южного климата процессы самоочищения водоема и механизмы разбавления воды будут работать намного активнее, чем на севере. Местным властям нужно постоянно отслеживать качество воды и водоподготовки. У меня нет точных данных о степени загрязнения, но есть надежда, что рано или поздно пострадавшая экосистема Днепра все же самоочистится. Пока же купаться в этой реке, и тем более — ловить и употреблять в пищу рыбу из нее — ни в коем случае нельзя. Ведь рыба фильтрует пищу через жабры, и собирает в себе абсолютно все вредные вещества» — заключила эколог.
Напомним, прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды из водохранилища. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Сама станция практически ушла под воду.
По факту разрушения Каховской ГЭС Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. 16 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что число жертв из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 25, еще 17 человек пропали без вести.