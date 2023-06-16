NRK: Байден захотел, чтобы Столтенберг остался генсеком НАТО еще на год

Президент США Джо Байден обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой остаться в своем кресле еще на один год. Об этом стало известно корреспондентам NRK.
Согласно информации источников телеканала, американский лидер настоятельно попросил генсекретаря военно-политического блока об этом во время его недавнего приезда в Вашингтон. Однако Столтенберг пока никак не отреагировал на обращение Байдена.
«Согласно тому, что стало известно NRK, президент США Джо Байден попросил Йенса Столтенберга остаться генеральным секретарем НАТО еще на один год», — отметили журналисты.
Планировалось, что генсек Североатлантического альянса отправится в отставку еще в прошлом году. Но в марте текущего представители стран-участниц организации поддержали продление его мандата до конца сентября 2023 года.