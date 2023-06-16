Украинская певица Ольга Полякова пообещала щедро заплатить за пинок Баскову и Лепсу

Певица из Украины Ольга Полякова объявила вознаграждение за пинок Николаю Баскову и плевок в лицо Григорию Лепсу. Исполнительница обещает 1000 долларов.
Ольга Полякова ответила на обещание Баскова и Лепса платить российским солдатам по одному миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard. Украинская певица обещает отправить вознаграждение на карту сразу после получения видео с доказательством совершенного действия.
«Хочу предложить вам то, что вообще реально. Итак, за пинок Коле Баскову и за плевок в морду Лепсу даю тысячу долларов, сразу на карту, сразу перечислю. Смотрите, снимаете это на видео: или как плюете в морду одному, или как даете под сраку второму. Неважно кому. Тысяча долларов сразу появляется на вашей карте», — заявила певица.
Полякова опубликовала видео со своим заявлением в соцсети. Со своими подписчиками она говорила по-украински.
Николай Басков и Григорий Лепс сделали свое заявление 15 июня на ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге. Звезды пообещали открыть специальный счет, на которые их коллеги, желающие поддержать бойцов, смогут переводить средства. Таким образом сформируется наградной фонд для солдат.