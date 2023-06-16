Американист Дудаков: Карлсону угрожают судом за критику Байдена

Одного из самых популярных американских телеведущих Такера Карлсона после ухода с канала Fox News и запуска собственного шоу в соцсетях «всячески пытаются заткнуть». На угрозы в адрес журналиста, который буквально отбивается от нападок критиков, обратил внимание в Telegram политолог-американист Малек Дудаков.
Последний раз Карлсон высмеял скандал вокруг своего предыдущего места работы, когда в момент оглашения обвинений против 45-го президента США Дональда Трампа сотрудники Fox News в одном из выпусков новостей придумали весьма неоднозначный подзаголовок о действующем американском лидере Джозефе Байдене.
«Мечтающий стать диктатором выступает в Белом доме после ареста своего политического оппонента», — гласил подзаголовок.
Как пишет Дудаков, после этой ситуации руководство телеканала заставили извиниться. В свою очередь Карлсон сравнил действующего президента с известными диктаторами, а Соединенные Штаты — с «банановой республикой», указав на наличие «придворных либеральных СМИ», которые «выгораживают Байдена».
«Такера нынче всячески пытаются заткнуть — даже угрожая судом. Однако это только добавляет ему популярности — все последние выпуски Карлсона посмотрели десятки миллионов подписчиков. В то время как аудитория Fox News рухнула почти в 2 раза. И впервые за 5 лет Fox News стал уступать по числу зрителей либеральным телеканалам — вроде MSNBC», — пишет Дудаков.
Ранее Fox News потребовал от своего бывшего ведущего Такера Карлсона закрыть его собственное шоу в социальной сети Twitter (в РФ соцсеть заблокирована по требованию Генпрокуратуры).
Представители телеканала направили официальное письмо, утверждая, что ведущий своими действиями нарушает условия контракта. Согласно нему, контент Карлсона остается эксклюзивным для Fox News до конца 2024 года.