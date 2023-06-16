Американист Дудаков: Карлсону угрожают судом за критику Байдена

Одного из самых популярных американских телеведущих Такера Карлсона после ухода с канала Fox News и запуска собственного шоу в соцсетях «всячески пытаются заткнуть». На угрозы в адрес журналиста, который буквально отбивается от нападок критиков, обратил внимание в Telegram политолог-американист Малек Дудаков.