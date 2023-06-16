Путин охарактеризовал перспективы нефтегазового рынка России как блестящие

Глава государства напомнил, что Россия в рамках нефтегазового рынка тесно сотрудничает со странами, входящими в состав ОПЕК+. Он подчеркнул, что все принимаемые организацией решения, включая о сокращении добычи нефти, носят деполитизированный характер и не связаны с проведением СВО или сложившейся на международной арене конъюнктурой.