Путин высказался о требованиях Запада сократить объемы ядерного оружия в России

Президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума высказался о требованиях Запада сократить объемы ядерного оружия в стране.
«У России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы мы сократили его — хрен им», — заявил Путин.
Он также отметил, что размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии завершится до конца 2023 года. При этом президент подчеркнул, что в данный момент страна не планирует использовать оружие, потому что у Киева нет военных успехов.