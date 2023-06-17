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Политолог Марков объяснил, зачем Запад ищет возможность заморозить конфликт на Украине

Политика
Политолог Марков объяснил, зачем Запад ищет возможность заморозить конфликт на Украине

План западного военного блока НАТО на Украине заключается в том, чтобы к окончанию избирательной кампании в США подготовить новую – более мощную – украинскую армию. А для этого нужно на время заключить перемирие, заморозив до времени конфликт.

Такое мнение в эфире программы «Мнение» на канале агентства News Front высказал политолог, глава Института политических исследований Сергей Марков, комментируя заявление начальника Военного штаба Евросоюза Эвре Блежана о том, что в планах НАТО нет и не предвидится введения войск на территорию Украины, а значит такой поворот невозможен.

«Эрве Блежан не является очень важным лицом. Он является скорее военным представителем ЕС, не НАТО, – отметил по этому поводу Сергей Марков. – Блежан руководит программой подготовки солдат ВСУ для киевского террористического режима от ЕС и НАТО, причем он не принимает политических решений, а просто озвучил позицию, которая ему известна».

По словам политолога, план Североатлантического альянса на Украине заключается в том, чтобы подготовить украинскую армию. Но пока на Западе ждут результатов нынешнего наступления ВСУ.

В дальнейшем же Запад рассчитывает заморозить украинский конфликт на год – на то время, что в Соединенных Штатах будет идти президентская избирательная кампания. За этот срок в НАТО хотят подготовить для киевского режима более сильную армию, а также принять решение об условном членстве Украины в Альянсе. После того, как все это будет сделано, Запад планирует вновь возобновить конфликт с новой силой.

Политолог Марков объяснил, зачем Запад ищет возможность заморозить конфликт на Украине
«На Украине будет сформирована армия около 5 миллионов человек, вооружение им поставляется с Запада. Если начнут заканчиваться украинские мужчины, то они будут нанимать дешевых солдат из Ближнего Востока, Африки», – считает эксперт.

При этом Киев, добавил Сергей Марков в заключение, хочет, чтобы Североатлантический альянс как можно скорее более основательно включился в военный конфликт с Россией.

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