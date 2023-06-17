Политолог Марков объяснил, зачем Запад ищет возможность заморозить конфликт на Украине

План западного военного блока НАТО на Украине заключается в том, чтобы к окончанию избирательной кампании в США подготовить новую – более мощную – украинскую армию. А для этого нужно на время заключить перемирие, заморозив до времени конфликт.
Такое мнение в эфире программы «Мнение» на канале агентства News Front высказал политолог, глава Института политических исследований Сергей Марков, комментируя заявление начальника Военного штаба Евросоюза Эвре Блежана о том, что в планах НАТО нет и не предвидится введения войск на территорию Украины, а значит такой поворот невозможен.
«Эрве Блежан не является очень важным лицом. Он является скорее военным представителем ЕС, не НАТО, – отметил по этому поводу Сергей Марков. – Блежан руководит программой подготовки солдат ВСУ для киевского террористического режима от ЕС и НАТО, причем он не принимает политических решений, а просто озвучил позицию, которая ему известна».
По словам политолога, план Североатлантического альянса на Украине заключается в том, чтобы подготовить украинскую армию. Но пока на Западе ждут результатов нынешнего наступления ВСУ.
В дальнейшем же Запад рассчитывает заморозить украинский конфликт на год – на то время, что в Соединенных Штатах будет идти президентская избирательная кампания. За этот срок в НАТО хотят подготовить для киевского режима более сильную армию, а также принять решение об условном членстве Украины в Альянсе. После того, как все это будет сделано, Запад планирует вновь возобновить конфликт с новой силой.
«На Украине будет сформирована армия около 5 миллионов человек, вооружение им поставляется с Запада. Если начнут заканчиваться украинские мужчины, то они будут нанимать дешевых солдат из Ближнего Востока, Африки», – считает эксперт.
При этом Киев, добавил Сергей Марков в заключение, хочет, чтобы Североатлантический альянс как можно скорее более основательно включился в военный конфликт с Россией.