Политолог Марков объяснил, зачем Запад ищет возможность заморозить конфликт на Украине

В дальнейшем же Запад рассчитывает заморозить украинский конфликт на год – на то время, что в Соединенных Штатах будет идти президентская избирательная кампания. За этот срок в НАТО хотят подготовить для киевского режима более сильную армию, а также принять решение об условном членстве Украины в Альянсе. После того, как все это будет сделано, Запад планирует вновь возобновить конфликт с новой силой.