МИД Польши раскрыл причину задержки самолета с охраной лидера ЮАР в аэропорту Варшавы

Представители ЮАР пытались перевезти на борту «опасные материалы». Об этом рассказали в МИД Польши.
Во внешнеполитическом ведомстве раскрыли причину задержки самолета с охраной лидера ЮАР Сирила Рамофосы в аэропорту Варшавы. Южноафриканская сторона нарушила правила обычной процедуры, уточнили в министерстве.
«Пятнадцатого июня в аэропорту Варшава-Океньце был задержан самолет с сотрудниками службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамофосы. Ситуация является результатом несоблюдения стандартных процедур въезда, требуемых польской стороной», — говорится в сообщении МИД.
На борту самолета находились оружие и лица, которые не были заявлены при согласовании рейса.