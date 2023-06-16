«Расходный материал». Военкор Котенок рассказал об отношении Запада к пилотам ВСУ

По данным американских СМИ, пилот истребителя МиГ-29 ВСУ Владислав Савельев, учившийся два года в США по программе подготовки боевых летчиков, погиб во время одного из первых же вылетов после возвращения на Украину. Как считает военный аналитик Юрий Котенок, у личного состава украинских вооруженных сил сегодня очень низкая боевая мотивация.
Как сообщило издание Politico, о его гибели летчика в бою сообщили 2 июня ВВС Украины. Ранее полковник США в отставке Джеффри Фишер рассказал, что программа по подготовке перспективных пилотов была создана еще в 1995 году — финансируется она ВВС США и «считается отличной».
Тем временем глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что контактная группа формата «Раммштайн» по Украине обсудит вопросы касательно как самой «самолетной коалиции», так и дальнейшей подготовки летчиков ВСУ.
Как заявил «Политике Сегодня» Котенок, основная проблема ВСУ заключается в несовпадении боевых стандартов НАТО с реальными условиями на украинских фронтах.
«Да, наши военные вполне успешно истребляют авиапарк ВСУ — МиГи, "сушки" и другие самолеты, поставленные Украине из стран бывшего Варшавского договора. Естественно, в этом случае гибнут и пилоты, это неизбежно» — отметил Котенок.
По его мнению, решение о предоставлении Украине натовских истребителей F-16 на Западе уже принято.
«Я думаю, что управлять этими самолетами будут не только украинцы. Ведь истребители F-16 могут работать с аэродромов Румынии, Польши и Словакии, поэтому там за штурвалами наверняка будут наемники из стран НАТО. Таким образом, эскалация на украинском ТВД выйдет на очередной виток, и к этому нужно быть готовыми. А украинские пилоты для Запада — это, к сожалению, всего лишь "расходный материал"», — объяснил эксперт.
Все они уже прошли обучение применению западных ракет, а на украинских «сушках» и МиГах уже установлены отвесы и аппарели для натовских вооружений.
«Поэтому украинские военные, в том числе пилоты, проходят ускоренное обучение — и потом кидаются на фронт. Но, как видим, помогает им это мало — большинство украинских летчиков сбивают», — указал Котенок.
Он также указал , что натовские спецы учат украинских военных «косым атакам», а также выдвижению на броне прямо к переднему краю — якобы чтобы избежать поражения. По всем западным лекалам, рубеж спешивания пехоты должен находиться максимально близко к опорным пунктам противника, напомнил аналитик.
«Когда украинские военные действуют вне поля действия своих средств РЭБ и идут вперед, то у них мгновенно начинаются проблемы. Поэтому нельзя сказать, что подготовка по стандартам НАТО как-то сильно помогла ВСУ», — говорит аналитик.
В целом, считает эксперт, и сами украинцы видят, что контрнаступление не приносит результата, но продолжают бросать в бой все новые роты и батальоны.
Тем не менее, терпение обычных граждан все-таки не вечно, поэтому вполне возможно, что при полном провале наступления боевой дух ВСУ может упасть до нуля, заключил Котенок.
Ранее американские СМИ сообщали, что прибытие всего двух украинских летчиков в США для обучения работе с истребителями F-16 не говорит об изменении позиции Вашингтона. Там считают отправку Киеву таких самолетов преждевременной, и не рассматривают ее в качестве приоритета.