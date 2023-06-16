«Расходный материал». Военкор Котенок рассказал об отношении Запада к пилотам ВСУ

По данным американских СМИ, пилот истребителя МиГ-29 ВСУ Владислав Савельев, учившийся два года в США по программе подготовки боевых летчиков, погиб во время одного из первых же вылетов после возвращения на Украину. Как считает военный аналитик Юрий Котенок, у личного состава украинских вооруженных сил сегодня очень низкая боевая мотивация.