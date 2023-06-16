Путин прервал пленарную сессию ПМЭФ минутой молчания в память о Берлускони

Президент РФ Владимир Путин неожиданно прервал пленарную сессию ПМЭФ, объявив минуту молчания в память о политике Сильвио Берлускони.
Бывший премьер-министр Италии много сделал, чтобы построить долгосрочные отношения между НАТО и Россией. Берлускони был светлым человеком и личностью мирового масштаба, подчеркнул Путин.
Глава государства принимает участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме. ПМЭФ начался 14 июня в Северной столице. Всего запланировано шесть двусторонних мероприятий в виде бизнес-диалогов с зарубежными партнерами из Китая, Индии, ЕАЭС — АСЕАН, Латинской Америки, ОАЭ и арабского мира