Путин прервал пленарную сессию ПМЭФ минутой молчания в память о Берлускони

Глава государства принимает участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме. ПМЭФ начался 14 июня в Северной столице. Всего запланировано шесть двусторонних мероприятий в виде бизнес-диалогов с зарубежными партнерами из Китая, Индии, ЕАЭС — АСЕАН, Латинской Америки, ОАЭ и арабского мира