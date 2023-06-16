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Путин прервал пленарную сессию ПМЭФ минутой молчания в память о Берлускони

Политика
Путин прервал пленарную сессию ПМЭФ минутой молчания в память о Берлускони

Президент РФ Владимир Путин неожиданно прервал пленарную сессию ПМЭФ, объявив минуту молчания в память о политике Сильвио Берлускони.

Бывший премьер-министр Италии много сделал, чтобы построить долгосрочные отношения между НАТО и Россией. Берлускони был светлым человеком и личностью мирового масштаба, подчеркнул Путин.

Глава государства принимает участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме. ПМЭФ начался 14 июня в Северной столице. Всего запланировано шесть двусторонних мероприятий в виде бизнес-диалогов с зарубежными партнерами из Китая, Индии, ЕАЭС — АСЕАН, Латинской Америки, ОАЭ и арабского мира

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