«Я пока не буду разглашать все нюансы контракта»: Пригожин сообщил, что отправил договор с Минобороны в ведомство

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался разглашать нюансы контракта с Министерством обороны России и заявил, что ведомство само «сольет его в ближайшее время».
Немногим ранее в Сети появилось видео, из которого следует, что глава «оркестра» принес в приемную Минобороны письмо с соответствующими документами. Редакция Telegram-канала «Пора домой» поинтересовалась у Пригожина, о каком именно договоре идет речь.
«Я отправил этот контракт по нескольким каналам, пытался передать через окно приемки корреспонденции в министерство обороны, это то, что вы видели. Отправил по почте и передал нарочным, так, чтобы они его точно получили. Я пока не буду разглашать все нюансы контракта. Я думаю, что Минобороны само сольет его в ближайшее время, как только получит», — приводит слова основателя ЧВК «Вагнер» его пресс-служба.
До этого Пригожин рассказал, что он пытался лично передать документы со своей подписью министру обороны Сергею Шойгу. Однако женщина, которая работает в приемной, отказалась взять письмо с контрактом, захлопнув перед главой «оркестра» окошко.
«К сожалению, женщина перепугалась, ее саму жалко, у нее строгий запрет. Захлопнула окно и убежала. Поэтому, как и в предыдущие разы, придется министру обороны передавать письма в публичной сфере, хотя это документ, который имеет соответствующие подписи», — добавил Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что попробует передать документы в администрацию президента России. Может быть, там их примут, выразил надежду Пригожин.